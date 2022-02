Zaterdag in Peking: massastart en bobsleeën

Terwijl voor de schaatsers de Olympische Spelen bijna voorbij zijn, begint het voor Dennis Veenker uit Damwâld pas. Hij zit in de viermansbob van piloot Ivo de Bruin. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de eerste run om 2.30 uur. Vanaf 4.05 uur komen de bobbers weer in actie.