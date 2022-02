Consultsessies voor handel met Rusland in WTC: "Dit biedt misschien nieuwe kansen"

"Het is eigenlijk heel opmerkelijk, veertien dagen geleden had het WTC de eerste Rusland-consultancy dag en die was in no time volgeboekt. En vandaag hebben we de tweede, die ook vol zit, het is druk", zegt directeur Hans van Koningsbrugge van het Nederland-Rusland Centrum.

Het Nederland-Rusland Centrum zet zich in om de banden met Rusland te bevorderen, zowel voor bedrijven, overheden als culturele instellingen. De sectoren die interesse hebben in handel met het land zijn heel verschillend, vertelt Van Koningsbrugge. "Dat varieert van voedingsmiddelen tot scheepsbouw tot olieproducten, heel divers."

Kansen

Het verbaast hem niet dat er ook in een tijd van spanning en dreiging genoeg bedrijven zijn die met Rusland willen handelen. "Je hebt twee types ondernemers. De ene zegt 'dit schrikt me af, dit doen we niet', en je hebt ondernemers die denken 'dit biedt misschien nieuwe kansen'."

Bovendien is de situatie in Oekraïne niet nieuw, zegt Van Koningsbrugge. "Die bestaat eigenlijk al vanaf 2014."

Sancties

Een inval in Oekraïne zou echter wel gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in Nederland. "Als het uit de hand loopt, krijgen we nieuwe sancties. Daar hangt natuurlijk een hoop van af."

Desondanks verwacht Van Koningsbrugge niet dat zulke sancties de sectoren treffen die hij op de sessies in Leeuwarden heeft gezien. Van Koningsbrugge sluit een volledige invasie van Oekraïne bovendien bijna helemaal uit. "Dat zou irrationeel zijn. Dat gaat niet gebeuren, denk ik."