Cafeïne moet Dennis Veenker 'dikke krachtsexplosie' geven bij olympisch debuut

Het doel van de viermansbob is om bij de top acht te eindigen. Op basis van de trainingen lijkt dat onmogelijk, want daarin eindigde de Nederlandse bob met piloot Ivo de Bruin steeds achteraan.

Minder getraind

Volgens Veenker is dat wel logisch. In oktober waren er testdagen, waar de Nederlandse bob niet aan meedeed. "Voor ons was er nog niet genoeg budget. Woensdag was de eerste dag in de viermans", vertelt de 29-jarige Damwâldster.

Dat is een groot verschil met de concurrentie, die in oktober wel bij de olympische baan in Peking was. Veenker: "De meeste landen zijn hierheen geweest en hebben tussen de zestig en tachtig runs gemaakt."