Mulder neemt plek onder de lat bij sc Heerenveen over van Mous

De selectie van Heerenveen is verder zo goed als fit voor het duel met PSV. Syb van Ottele, Rami Kaib, Sven van Beek en aanvoerder Tibor Halilovic keren tegen PSV terug in de wedstrijdselectie. "Ik ben heel blij dat ze terug zijn en we keuzes moeten maken", zo zegt de Deense coach.

Blessure De Jong valt mee

Of het viertal meteen weer in de basis begint, wil Tobiasen nog niet zeggen. "Het is afwachten of ze daadwerkelijk kunnen beginnen aan de wedstrijd, maar het ziet er goed uit."

De blessure van Siem de Jong, die uitviel in het duel met NEC van vorige week, valt mee. Hij is zondag inzetbaar.