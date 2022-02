Cambuur klaar voor Feyenoord: "Hopelijk geleerd van verlies tegen PEC"

In plaats van Jacobs staat Mitchel Paulissen in de basis. De Leeuwarders hebben wel een tegenslag gekregen: spits Roberts Uldrikis ligt er langere tijd uit met een kuitblessure. "De schade is erger dan verwacht", zegt trainer Pascal Bosschaart. "Het lijkt erop dat er een scheurtje in het kuit zit."

Hoelang Uldrikis niet kan spelen, is op dit moment niet bekend. Tom Boere begint weer in de spits bij Cambuur.

Schouten gewoon in de basis

Na de wedstrijd van vorige week (3-4 tegen PEC Zwolle) zei Bosschaart dat het verdedigen van Cambuur 'eredivisie-onwaardig' was. Wat er met die opmerking is gedaan? "We hebben het direct de volgende dag geanalyseerd. We hebben beelden bekeken en de pijnpunten laten zien aan de jongens. Ik hoop dat daarvan geleerd is. Het zou niet goed zijn als we daar niet van geleerd hebben."

In de wedstrijd tegen Zwolle werd centrale verdediger Erik Schouten al na een halfuur gewisseld, maar hij start gewoon weer in de basis, net als de rest van de defensie. "Het was op dat moment niet goed genoeg van Erik, maar hij heeft ons als opbouwer zover gebracht als we nu zijn. Zo'n wedstrijd zit er een keer tussen."