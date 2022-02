GGD Fryslân: Piek omikronbesmettingen ligt achter ons

Bovendien worden de gevolgen van het hoge aantal besmettingen momenteel zichtbaar in de ziekenhuizen. Donderdag werden er bijvoorbeeld 17 coronapatiënten opgenomen in Fryslân. "De piek we hebben gehad in de testuitslagen, zien we nu terug in de ziekenhuizen. Die lopen er altijd twee weken op achter", zegt De Graaf.

Het OMT heeft geadviseerd om het testen bij de GGD los te laten, behalve voor kwetsbare mensen. Bij GGD Fryslân willen ze echter een slag om de arm houden: ze gaan niet direct afschalen. "Een OMT-advies moet eerst nog een kabinetsbesluit zijn, dan kunnen we pas handelen. We bereiden ons er wel op voor."

Flexibel

Wanneer de testlocaties van de GGD in de toekomst wel zijn afgeschaald, moeten mensen met een kwetsbare gezondheid nog wel bij de GGD terecht kunnen, benadrukt De Graaf. "Misschien is het handig om het testen dichterbij te hebben, of juist op één grote locatie. Dat scenario hebben we nog niet volledig uitgewerkt."

Volgens haar zal GGD Fryslân de komende tijd hoe dan ook flexibel zijn: "We houden rekening met het op- en afschalen van vaccinatielocaties."

Test- en priklocaties dicht vanwege storm Eunice

De KNMI geeft vrijdag code rood af in Fryslân vanwege de storm Eunice en dat heeft ook gevolgen voor de test- en priklocatie van de GGD. De testlocaties zijn vanaf 12.30 uur dicht. De pop-uplocatie in Sneek, bij wijkvereniging Noorderhoek, ging vandaag niet open. Wie voor vrijdagmiddag een test- of vaccinatieafspraak had staan, werd gebeld en gevraagd om 's ochtends langs te komen.