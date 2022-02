Noardeast-Fryslân unaniem: 9 miljoen voor ontwikkeling Dokkumer parken

Vorige week werd bekend dat de fracties het op hoofdlijnen eens waren geworden over het toekennen van 9 miljoen euro voor de parken. Een aantal partijen wilde wel voorkomen dat er 700.000 euro beschikbaar gesteld werd voor zogenoemde bijzondere elementen.

Voorstel niet meer aangepast

De bijzondere elementen waar het hier om gaat zijn een uitkijktoren, een mogelijke brug naar de binnenstad, de beleefpaden in het Harddraverspark en de mogelijkheid tot een muziekkoepel. Volgens partijen BVNL, PvdA, AL, FNP en S!N was het niet nodig om de plannen voor de extra 700.000 euro al te verduidelijken.

Er leek in de raad steun te zijn om het voorstel op dat punt aan te passen, maar uiteindelijk kon de VVD zich niet in het amendement vinden en was voor de fractie het grotere plaatje belangrijker. Dat betekent dat het raadsvoorstel voor de ontwikkeling van de twee parken zonder aanpassing goedgekeurd is.