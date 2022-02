Tweede boosterprik voor ouderen en risicogroepen | Test- en priklocaties na 13.00 uur dicht

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Een deel van de aangekondigde versoepelingen gaat vandaag in;

RIVM meldt donderdag 3.100 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân;

Er liggen momenteel 31 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen;

GGD Fryslân sluit alle test- en priklocaties na 13.00 uur vanwege storm Eunice;

De Gezondheidsraad adviseert tweede boosterprik voor ouderen en risicogroepen.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.