Jopie's kathedraal is weer open voor publiek

De ramen van de schuifdeuren zijn nog vies. Schoonmaken mag nog niet, want de randen zijn net gekit. In de winkel zijn de vrijwilligers druk bezig de voorraden aan te vullen en even verderop moet de houten vloer nog worden gepoetst. Het zijn de laatste klusjes die nog moeten worden gedaan voordat het vandaag weer open kan.

Museum als kathedraal

Er is hard gewerkt om het oorspronkelijke idee van het museum weer goed naar voren te brengen, zegt directeur Peter Miedema. "Jopie wilde een kathedraal voor zijn kunst. Dat aspect komt is na deze verbouwing nog beter zichtbaar."

De architecten hebben bij het ontwerp van het gebouw daar al rekening mee gehouden. Zo zijn er zijbeuken en hangen er onder het plafond bogen van cortenstaal. "Dat verwijst naar Jopie zijn verleden als oud-ijzerhandelaar en dat gevoel van die kerk wilden we eigenlijk weer terug halen in de verbouwing die we nu achter de rug hebben."