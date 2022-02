Wanneer is harde wind een storm? En wanneer een orkaan?

Veel landen, waaronder Nederland, gebruiken de windschaal van Beaufort om de snelheid van de wind aan te duiden. De Ier Francis Beaufort stelde de schaal in 1805 op.

In die schaal geldt windkracht 9 als storm en windkracht 12 als orkaan. Eunice wordt volgens de voorspellingen in elk geval een storm, met windstoten die de orkaankracht hebben.

Windstoten van tot 150 kilometer per uur

"Het begin van de middag is de wind in kracht 8", zegt Paulusma. "In het Waddengebied misschien dan 9. Dan komen ook de eerste zware windstoten. Later vanmiddag haalt de wind aan uit zuidwest tot westelijke richting. Dan wordt het een storm tot zware storm, met windstoten van tot 150 kilometer per uur."