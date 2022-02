LIVEBLOG: Wetterskip stelt dijkbewaking in | Geen Arrivabussen na 15.00 uur

"Je begint wel te merken dat de wind aan het aantrekken is", zegt Tom Burrie, vuurtorenwachter van de Brandaris op Terschelling. "Het begon vanochtend met een zuidoostelijke wind, kracht 3 of 4", vertelt hij. Inmiddels is de wind al sterker. "Momenteel zitten we op zuidwest 8, met uitschieters naar de 9. De toren begint onderhand wel wat te slingeren."

"Condities die je niet vaak meemaakt"

"In de loop van de middag begint-ie stevig aan te trekken. In de namiddag, avond, dan lijkt het op het hoogtepunt van de storm te zitten. Dat wordt wel even spannend. Dit zijn condities die je niet vaak meemaakt."

De taak van Burrie is het begeleiden van de schepen die in zijn sector varen. Maar schepen, die varen er op dit moment bijna niet, vertelt hij. "Iedereen is goed geïnformeerd over wat er komen gaat, dus de meeste schippers en kapiteins laten het wel om momenteel het water op te gaan."