LIVEBLOG: Wegen naar veerdiensten op Waddeneilanden lopen onder

Bij de brandweerkazerne in Franeker zijn de eerste brandweermensen nog maar net terug van de grote brand in Tzummarum, maar nu gaat de focus op wat er later vandaag staat te gebeuren. "De KNMI heeft code rood afgegeven, dan maken wij ons klaar", zegt Henk Middeljans, operationeel leider van het crisisteam van de Veiligheidsregio Fryslân.

"We hebben extra mensen op de meldkamer, zodat we alle binnenkomende meldingen snel kunnen verwerken. Het is spannend, want je weet niet wat er gaat gebeuren, maar we zijn wel goed voorbereid en geoefend. We staan klaar."