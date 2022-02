LIVEBLOG: Fryslân maakt zich op voor storm Eunice

Stormen krijgen in Nederland sinds het seizoen 2019/2020 een naam. Het doel van de stormnamen is om mensen bewuster te maken dat stormen gevaarlijk kunnen zijn. Weerinstituut KNMI stelt de naamlijsten op in samenwerking met de weerdiensten van het Verenigd Koninkrijk en die van Ierland.

Zo kwamen deze winter al de stormen Corrie en Dudley voorbij. En nu Eunice dus. Deze storm is genoemd naar Eunice Foote uit Amerika. Zij wordt gezien als een van de eerste klimaatwetenschappers. Het KNMI omschrijft Foote als pionier in het onderzoek naar de opwarming van de lucht door de zon en hoe die opwarming toenam door koolstofdioxide. Dat werd later het broeikaseffect genoemd.