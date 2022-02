LIVEBLOG: Eunice komt eraan: scholen en GGD-locaties dicht, hoog water in Waddenzee

Zoals het er nu naar uitziet, komt er dijkbewaking in Harlingen. Dat zegt dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân. Vanwege de harde wind en het hoge water is dat nodig. "Dijkbewaking houdt in dat onze mensen de dijk ter plekke inspecteren. Ze kijken of er plekken zijn ontstaan die moeten worden gerepareerd."

Het Wetterskip neemt meer maatregelen. De keermuur bij Harlingen is gesloten, sluizen bij Goingarijp en Broek ook en het gemaal bij Stavoren staat aan. "Door de harde wind was er gisteren al een scheefhang in ons boezemsysteem, dat houdt in de kanalen, vaarten en meren. Aan de zuidoostkant is het hoog, in het westen laag. Bij Stavoren kan het dan zelf té laag worden om nog uit te malen."

Waterstand hoog vrijdagavond

De hoogste waterstand wordt vrijdagavond laat verwacht, tussen 23.00 en 00.00 uur. Het Wetterskip verwacht dat het bij Harlingen 3,30 meter boven NAP wordt, op de eilanden 2,70 meter.

Alle dagen bij het Wetterskip zijn "leuk", zegt Kroon, maar deze dagen zijn wel speciaal. "Dit zijn dagen waarop we extra alert moeten zijn, omdat we zeker willen weten dat alles in orde is."