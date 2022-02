LIVEBLOG: Code rood van kracht | Twintig woningen ontruimd in Sneker wijk

De Friese brandweer heeft het in Sneek druk gehad. "We kregen een melding van de Hein Doekesstraat, daar zou een deel van een gevel zijn uitgewaaid. Wij zijn erheen gereden en hebben een aantal appartementen ontruimd. Tegelijkertijd kregen we in dezelfde wijk een melding dat het dakleer van een aantal woningen in de Pieter Sikkesstraat losliet. Ook daar zijn de woningen ontruimd", legt woordvoerder Baukje de Wal uit.