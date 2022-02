LIVEBLOG: Code rood nu van kracht | Wetterskip stelt dijkbewaking in

Storm Eunice heeft voor de hardste windstoot ooit in Engeland gemeten gezorgd. Het gaat volgens de Engelse weerdienst Met Office om een vlaag van bijna 200 kilometer per uur, die vrijdagochtend werd gemeten op het Isle of Wight, aan de zuidkust van het Verenigd Koninkrijk.

Het eiland ligt in het deel van Engeland waar code rood is afgekondigd wegens storm Eunice. In de rest van het land geldt code oranje of geel. De Met Office waarschuwt voor levensgevaarlijke situaties door het noodweer.

In Engeland en het zuiden van Wales zorgt Eunice voor schade en overlast. Zo heeft de wind het dak van de 02 Arena in Londen deels verwoest. Scholen zijn gesloten en vluchten, treinritten en veerdiensten zijn geschrapt.