De architect van Irene Schouten haar goud: "Fantastisch dat het tot bloei komt"

En dan zijn er nog wel wat dingen. Marijke Groenewoud uit Hallum rijdt een geweldige 1.500 meter, maar miste het brons op 0,16 seconde. Dat zorgt toch voor teleurstelling. "En ook Jorrit (Bergsma, red.) grijpt naast de medailles", zegt Samplonius met merkbare spijt in zijn stem. "Maar we hebben nog kansen."

De twee gouden medailles staan op naam van Irene Schouten, die de de 3.000 en de 5.000 meter won. Samplonius wordt gezien als architect van dat succes. "Jillert (Anema, red.) en ik werken goed samen", zegt hij. "We hebben dezelfde visie op topsport. We hebben Irene het vertrouwen gegeven in haar mogelijkheden. En het is fantastisch om te zien dat het hier tot bloei komt."

"Willen graag meer"

Op het moment dat Schouten goud wint, kan Samplonius wel genieten. Toch kan hij ook heel goed de teleurstelling van de sporters begrijpen als de medaille een andere kleur heeft. "Kijk naar Suzanne Schulting. Er gingen woensdag allerlei emoties door haar heen. Aan de ene kant is bron fantastisch, maar ze wilde nog een keer goud hebben. Dan is de teleurstelling begrijpelijk."

Dat was met Marijke Groenewoud ook zo. De 23-jarige Hallumse maakte afgelopen week haar Olympisch Debuut. "Dan is een vijfde plek heel knap, maar je wilt toch heel graag dat het meer is."