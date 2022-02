Neem geen risico's met de Wadden, waarschuwt UNESCO-commissie

"Neem geen risico's en vermijdt schade", was dan ook haar advies in een rondetafelgesprek over het Wad.

Mazen van de wet

Schelhaas ziet ook dat in andere belangrijke natuurgebieden in het buitenland gezocht wordt naar 'mazen' in de wet om 'ja' te zeggen tegen nieuwe menselijke activiteiten. Daarmee lopen de kernwaarden van het Wad - op basis waarvan het de status van werelderfgoed heeft gekregen - echter wel gevaar.

Omdat het niet goed gaat met de natuur op en bij het Wad 'kan er niet veel'. Zij was een van de verschillende deskundigen en belanghebbenden die de Tweede Kamer bijpraatten over hoe je tot een gezonde Waddennatuur moet komen. UNESCO is een organisatie die deel uitmaakt van de Verenigde Naties en heeft het Wad de werelderfgoedstatus gegeven.

Nieuw beleid

De Kamerleden zijn uitgenodigd door minister Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof om mee te denken over nieuw beleid dat veel meer duidelijkheid moet geven over wat er wel en niet kan op het Wad. Dan gaat het bijvoorbeeld over mijnbouw, visserij en het baggeren van vaargeulen.