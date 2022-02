Bijzondere boring bij Westergeest: glasvezelkabel onder de Trekfeart door

"Met een grote machine gaat de aannemer tot op 25 meter diepte onder het water door", legt Geelhoed uit. "Dit is specialistisch werk, dit gebeurt niet iedere dag. Elders in Friesland hebben we dit ook wel gedaan. Bij het Prinses Margrietkanaal bijvoorbeeld of bij de snelweg A7. Soms is zo'n boring nodig om aan de andere kant verder te kunnen."

Aansluiting

In meerdere dorpen in de regio liggen de oranje glasvezelkabels al een tijd voor de deur. Maar het daadwerkelijke aansluiten van de kabels in huis laat op zich wachten. "We hebben erg te lijden van de materiaaltekorten die je over de hele wereld ziet, bijvoorbeeld in de autoindustrie. Daar heeft het mee te maken dat we later bij de mensen thuis komen dan gedacht."

Mensen krijgen een brief van de aannemer als de glasvezelkabels kunnen worden aangesloten. Volgens Kabelnoord moet dat voor het einde van dit jaar klaar zijn.