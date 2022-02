Schoorstra: 'Het verhaal van Nederland' is negatieve beeldvorming en geschiedenisvervalsing

De serie op de NPO haalt hoge kijkcijfers. Dramascènes worden afgewisseld met verhalen van deskundigen. De derde aflevering ging woensdag over de Friezen. Schrijver Willem Schoorstra uit Ternaard en zijn vrouw zaten met grote verbazing te kijken naar wat de kijker voorgeschoteld kreeg.

De serie is een mix van dingen die waar en onwaar zijn, zegt Schoorstra. Daarbij ligt de klem op onwaar. Zo kwam er een scène in voor van twee kinderen die geofferd werden. Daar klopt niks van, volgens Schoorstra.

Beeldvorming

Er waren toen nog wel heidenen, maar dat betekent niet automatisch dat er ook mensen geofferd werden. En dat offeren moet ook anders bekeken worden. Niet zozeer doden, maar meer straffen.

Schoorstra: "Dat kinderen verdronken werden als offer is bedacht." Dat heeft volgens hem te maken met beeldvorming. In de tijd van de kerstening waren Bonifatius en Willibrord de heiligen en daar moest een verhaal omheen komen. De heiligen verrichtte wonderen en de heidenen deden slechten dingen, zoals de opoffering die in deze aflevering te zien is.