Vrijdag in Peking: geen Friezen, wel medaillekansen voor Nederland

De drie Nederlanders rijden in de drie laatste ritten van vrijdag. Thomas Krol neemt het in rit dertien op tegen Håvard Holmefjord Lorentzen uit Noorwegen. In de rit daarna moet Hein Otterspeer tegen de Chinees Zhongyan Ning. Regerend wereldkampioen Kai Verbij rijdt in de slotrit tegen de wereldkampioen op de 500 meter: Laurent Dubreuil uit Canada.