Kuipers zet deur op een kier voor kinderhartcentrum Groningen

Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden, is het volgens Kuipers nodig dat het aantal locaties waar gecompliceerde hartoperaties bij kinderen worden uitgevoerd, teruggebracht wordt van vijf naar twee. Kuipers' voorganger Hugo de Jonge had daarom besloten om alleen de locaties in Rotterdam en Utrecht open te houden. Het zou betekenen dat de centra van Groningen, Maastricht en Leiden verdwijnen.

Onrust

Over dat besluit ontstond onrust. Ouders en patiënten uit het Noorden zouden in de toekomst lange afstanden moeten afleggen om de goede zorg te krijgen. Een petitie om het kinderhartcentrum in Groningen open te houden werd meer dan 250.000 keer ondertekend.

Ook vanuit de Tweede Kamer kwamen veel kritische geluiden. In het debat dat vandaag werd gehouden, liet Kuipers weten het besluit nog weleens tegen het licht te willen houden als daar "goede inhoudelijke redenen voor zijn".

Toch drie locaties?

Kuipers benadrukte dat het geen doel op zich is om slechts twee locaties open te houden. Hij denkt wel dat bij twee locaties de kwaliteit van de zorg het meest is gegarandeerd. Toch wil hij een derde locatie niet uitsluiten. Daarmee staat de deur voor Groningen, Leiden en Maastricht weer op een kier.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat nu onderzoeken wat de gevolgen zijn als zulke specialistische kinderhartoperaties alleen in Utrecht en Rotterdam uitgevoerd kunnen worden. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.