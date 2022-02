Vrijdag code oranje vanwege storm Eunice

Er kunnen windstoten voorkomen van 120 tot en met 130 kilometer per uur, in het Waddengebied mogelijk nog harder. Code oranje geldt in Fryslân vrijdag vanaf twee uur. De harde wind begint al eerder, daarom geldt eerst nog code geel.

De storm kan zorgen voor omvallende bomen en losse takken en voor gevaarlijke situaties voor verkeer en watersport.

Overlast Dudley

Dudley zorgde woensdagavond en donderdagochtend voor schade op tientallen plaatsen in Fryslân. In de meeste gevallen ging dat om bomen die omvielen, maar hier en daar waren ook verkeersongelukken en bij Oudehaske vielen hoogspanningskabels op de weg.