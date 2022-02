Vogelbescherming sleept ministerie voor rechter om spieringvisserij

Ook Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân zijn niet blij met de vergunningen.

Stern en grote zaagbek hebben spiering nodig

De spiering heeft zoet water nodig om te paaien. Het is dus belangrijk voor de vissoort, waar het niet zo goed mee gaat, om heen en weer te kunnen zwemmen door de spuisluizen. Het is ook belangrijk voor vogelsoorten zoals de stern en de grote zaagbek dat er voldoende spiering is. De vogels lijden onder de achteruitgang van de spiering.

De vergunningen voor spieringvisserij zijn afgegeven voor vijf jaar. Vogelbescherming is bang dat de spierringstand en dus ook vogelsoorten dat niet overleven. Volgens de Vogelbescherming zijn de vergunningen onrechtmatig verleend. De voorzieningenrechter in Utrecht buigt zich vrijdagmiddag over de zaak.