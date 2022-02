Noorden vraagt Rijk om tientallen miljoenen voor stikstofaanpak

De noordelijke provincies komen in samenwerking met de landbouwsector met praktische oplossingen om de uitstoot van stikstof met 30 procent te kunnen verminderen. In een brief aan de minister van Landbouw wijzen ze erop dat de vergunningsverlening in Nederland op slot zit door het stikstofprobleem.

De provincies doen het aanbod om met de oplossingen voor een doorbraak te zorgen. In ruil daarvoor vragen ze miljoenen van het Rijk.