Elektriciteitsnet Gorredijk is vol, bedrijven kunnen geen stroom terugleveren

De maximale capaciteit is bereikt bij Gorredijk, volgens Liander. Bedrijven krijgen nu nul op het rekest als ze een nieuwe aansluiting aanvragen. Deze is noodzakelijk als ze de opgewekte stroom van eigen windmolens of zonnepanelen op het stroomnet willen zetten.

Netwerk raakt vol

Netbeheerders geven al maanden aan dat het netwerk in Nederland op steeds meer plaatsen volloopt. In Fryslân zijn er problemen in Drachten, Leeuwarden en Oudehaske. De reden is de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie.

Uitbreiding niet snel geregeld

Er zijn plannen om de capaciteit uit te breiden. Daar is veel geld voor nodig. Bovendien kost de uitvoering veel tijd, onder andere omdat de aanvraag van vergunningen een tijdrovende procedure is. Daar komt nog bij dat de netbeheerders al sinds langere tijd moeilijk aan technisch personeel kunnen komen voor de uitvoering van de werkzaamheden.