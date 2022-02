Olympische carrière Wüst klaar: "Over vier jaar ga ik lekker aanmoedigen"

Antoinette de Jong behaalde een knappe vijfde plaats op de 1.000 meter. Aan het begin van de Spelen haalde De Jong nog niet haar niveau, maar nu is ze wel tevreden. "Ik was agressief, ik zat er goed in. Ik werd vanochtend wakker en ik dacht: dit wordt alles of niets, want ik heb niets te verliezen. Ik wilde deze Spelen goed afsluiten en dat is gelukt."