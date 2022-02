Omrop TIP: NNO-concert te zien via livestream bij Omrop Fryslân

Lili Boulanger stierf op haar vierentwintigste aan tuberculose en daarmee verloor de Franse muziek een grote belofte. In dit deel van het concert klinken twee karakteristieke werken: sfeervolle, dromerige muziek, zoals dat alleen in Parijs rond het jaar 1900 werd geschreven.

Ravel

In heel ander soort 'Parijs' hoor je in 'Pianoconcert in G' van Maurice Ravel. Dat is typische muziek van de jaren 20, met een flinke scheut jazz. Het gaat vanavond om een typisch Ravel-stuk: speels en gekleurd door solo's uit alle hoeken van het orkest. In 'Pianoconcert in G' soleert de Nederlandse pianist Thomas Beijer.

Dvorák

Amerikaanse invloeden waren al een eeuw eerder te horen, in de Negende Symfonie van Antonín Dvorák. Deze Tsjechische componist was naar New York verhuisd, waar hij zich liet inspireren door Amerikaanse volksmuziek, én door de enorme heimwee naar zijn vaderland.