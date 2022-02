Antoinette de Jong vijfde op 1.000 meter, Wüst zesde

De Jong reed al in de derde rit. Op de eerste wissel kon ze naar haar directe tegenstander, Mihaela Hogas, toe rijden. Het verval in het laatste rondje was maar 1,32 seconde en ze noteerde met afstand de snelste tijd tot dan toe: 1.14,92. Wat dat waard was, was afwachten.

Laatste olympische optreden Wüst

Ireen Wüst kwam pas na de dweil in actie. In haar laatste olympische optreden ooit reed ze verdienstelijk, maar met haar tijd van 1.15,11 kwam ze tekort voor een podiumplaats.