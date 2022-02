Ziekenhuizen houden vast aan coronamaatregelen | 31 coronapatiënten in Fryslân

Het ziekteverzuim in Nederland is in januari verder toegenomen. Dat melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie werd meer dan de helft van her ziekteverzuim veroorzaakt door corona. Vooral in de gezondheidszorg en de industrie waren veel ziekmeldingen.

De arbodiensten zien wel dat werknemers die covid hadden, nu sneller weer aan het werk kunnen dan toen de deltavariant nog dominant was. "Hoewel corona meer ziekmeldingen veroorzaakt, zien we sinds de komst van de omikronvariant en boostercampagne dat besmette werknemers sneller herstellen", zegt Jurriaan Penders van HumanCapitalCare. "Van deze groep is 73 procent na twee weken hersteld. In november, toen we nog te maken hadden met de deltavariant, was dat 57 procent."