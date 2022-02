"30 procent minder vee? Geef ons perspectief"

"30 procent minder vee? Ik vraag me ten eerste af waar dat op gebaseerd is", zegt Anno Galema uit Kimswerd. Hij reageert op het nieuws dat het kabinet de veestapel in tien jaar met dat percentage wil terugbrengen.

Duidelijke wet- en regelgeving

"Er wordt altijd veel geroepen. We zijn een klein land en moeten passen en meten. Als ze zoiets doorzetten, laat dat dan gebaseerd zijn op duidelijke wet- en regelgeving."

Op de boerderij van het maatschap Koning-Couperus in Gaast is het druk. Een grote delegatie van het CDA in de gemeente Súdwest-Fryslân is op bezoek. Een groep jonge boeren praat ze bij over de dilemma's en de problemen die ze tegenkomen.