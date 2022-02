Smerige sloten in Marrum na lekkage uit mestvergister

Voorbijgangers op de Nieuweweg zagen al veel baggerresten op de weg. Wat de schade aan het milieu is door de lekkage is nog niet duidelijk.

"Na de analyses lijkt het er goed uit te zien", zegt De Vries. "Het water aan de hoofdwatergang ziet er een stuk beter uit, de sloten achter het bedrijf zien er goed uit. Onze focus is nu met name de sloten aan de voorkant zo schoon mogelijk te maken. Als dit allemaal gedaan is gaan we ook echt analyseren: hoe kunnen we dit nu in de toekomst voorkomen?"