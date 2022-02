VC Sneek doet goede zaken met overwinning op Regio Zwolle

In de eerste set was het verschil nog niet zo groot, maar de twee sets daarna kwam Sneek niet in de problemen: 25-22, 25-17 en 25-17. Eerder dit seizoen verloor Sneek nog met 3-0 in Zwolle.

Sneek staat nu op de derde plaats met 33 punten uit achttien wedstrijden. De stand is wat vertekend, omdat het aantal gespeelde wedstrijden veel verschilt. Apollo heeft bijvoorbeeld een punt minder, maar ook drie wedstrijden minder gespeeld.

De beste acht teams naar de reguliere competitie (24 wedstrijden) plaatsen zich voor de kwartfinales om het landskampioenschap. Wat dat betreft staat Sneek er goed voor.