Shorttrackbondscoach Otter: "Het gevoel dat we iets hebben laten liggen"

Door Suzanne Schulting en de vrouwenaflossingsploeg was er wel één gouden medaille meer dan in 2018. Met de gemengde aflossing was er ook een extra medaille te verdienen. Die kans liet Oranje liggen.

"Ik heb toch wel het gevoel dat we wat laten liggen", zei Otter na de zesde en laatste dag van het olympische shorttracktoernooi, waar Schulting genoegen moest nemen met brons op de 1.500 meter.

Ongeluk in een klein hoekje

Schulting pakte deze Spelen twee keer goud, een zilveren medaille en een bronzen. Vooraf had ze op meer gehoopt. "Maar ik wist wel dat vier keer goud halen een lastige opgave zou worden. Zeker in een sport als shorttrack, waarbij je niet alles zelf in de hand hebt en een ongeluk in een klein hoekje zit. Dat zag je nu ook", zegt Schulting, die het zicht op goud in de finale van de 1.500 meter verloor nadat de Chinese Yutong Han haar bijna de baan uitduwde.