Storm geen spelbreker bij transport meters lange liggers van Haitsma Beton

Ruim twee meter hoog en 55 meter lang, zo groot zijn de liggers die deze week worden vervoerd van Kootstertille naar Heerenveen. Daar worden ze tijdelijk opgeslagen om later in Kampen gebruikt te worden bij de aanleg van de Roggebotsluis bij Kampen. "Ze vangen wel wind", zegt Hendrik Herder van Haitsma Beton. "Maar ze wegen zo'n 145 ton. Dan valt het allemaal wel wat mee."

Eind omrijden

Makkelijk is het transport niet. Omdat ze niet over de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille mogen, moeten de vrachtwagens een heel eind omrijden. Herder: "We rijden dan ook eerst via Quatrebras naar Dokkum. Daar kunnen we omkeren en zo de rit naar Heerenveen maken." Een rit die met een luxe auto ruim een halfuur duurt, neemt nu 2,5 uur in beslag.

Omdat het zo'n groot transport is, staat er een extra bestuurder achterop de combinatie. In de krappe bochten kan hij het achtereind los besturen. "Dat is met dit weer niet het leukste klusje", zegt de bestuurder. "Maar dikke kleren aan en dan gaan. Als we Dokkum hebben gehad dan stap ik voorin. Een stuk comfortabeler."

Het transport van in totaal 27 liggers moet vrijdagnacht klaar zijn.