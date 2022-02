Aris onderuit bij Donar Groningen, geen kans meer op Elite Gold in BNXT League

In de Elite Gold spelen de beste vijf teams uit Nederland en de beste vijf teams uit België tegen elkaar. Door het verlies is Aris nu echter veroordeeld tot de Elite Silver met de onderste zes teams uit Nederland en de onderste vijf uit België.

Derde keer in een week

Vorige week speelde Aris ook al twee wedstrijden tegen Donar. Die gingen beide ook verloren. In de halve finale van het bekertoernooi waren de Groningers over twee wedstrijden met maar liefst 43 punten te sterk.

Aris begon heel slecht aan de wedstrijd en pakte in de eerste twee kwarten respectievelijk acht en tien punten. Bij rust stond er dan ook een grote achterstand op het scorebord: 39-18. In de tweede helft kwamen de Leeuwarders op stoom en wonnen ze zelfs beide kwarten. De achterstand was echter al te groot om nog goed te maken.

Play-offs

Ondanks het verlies maakt Aris nog wel kans op plaatsing voor de Nederlandse play-offs. Daarvoor moeten ze in de top zes eindigen. Met nog een wedstrijd te spelen, staan ze nu op de zesde plaats.