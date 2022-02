Defensie past oefenterrein Vliehors aan om beschieting van controletoren te voorkomen

De aanpassingen worden aangekondigd in een brief van de minister en staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor die brief is een ander incident op de Vliehors. In 2019 raakte een F-16 beschadigd bij een oefening met een boordkanon. Uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) blijkt dat de oorzaak daarvan waarschijnlijk niet deugdelijke oefenmunitie was.

Niet afgevuurde oefenmunitie werd in het verleden opnieuw gebruikt en mogelijk is door het vaker laden schade ontstaan. In de brief schrijven de minister en staatssecretaris dat Defensie naar aanleiding van het incident afgelopen jaar besloten heeft om niet afgevuurde oefenmunitie niet opnieuw te gebruiken.