Donderdag in Peking: laatste Olympische optreden voor Ireen Wüst

Dat is Antoinette de Jong ook. Ze begon teleurstellend aan deze Olympische Spelen, met een achtste plaats op de 3.000 meter, maar heeft intussen wel twee keer brons te pakken. De 26-jarige Rottumse werd derde op de 1.500 meter en derde - met Wüst en Irene Schouten - op de ploegenachtervolging.

Ellia Smeding staat ook aan de start. De Harlingse schaatsster komt uit voor het Verenigde Koninkrijk. Eerder werd ze 27e op de 1.500 meter.

Topfavoriet op de 1.000 meter is de Japanse Miho Takagi. Haar grootste concurrenten lijken op voorhand Jutta Leerdam. Brittany Bowe en Nao Kodaira.

Loting

Smeding rijdt al in rit twee tegen de Roemeense Mihaela Hogas. Direct daarna rijdt De Jong in de derde rit tegen Ektarina Sloeva uit Wit-Rusland. Wüst komt pas in de twaalfde rit in actie. Haar directe tegenstander is de Poolse outsider Andzelika Wojcik.