VIDEO: Johan Schulting volgt met spanning de race van nicht Suzanne

Na twee keer goud en een keer zilver voor Suzanne op de Olympische Spelen in Peking loopt de spanning bij Johan nog meer op dan normaal. Hij volgt haar wedstrijd op de 1.500 meter in de kantine van de golfbaan in Emmeloord, waar hij vrijwilliger is.

Op voorhand durft hij niet uit te gaan van een gouden medaille voor Suzanne. Hij houdt het, heel voorzichtig, op brons. Een voorspelling die uiteindelijk ook uitkomt.