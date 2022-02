Zorgen over huisartsen op platteland: "Als apotheek weggaat, gaat huisarts ook weg"

In Fryslân is het lastig om jonge dokters te vinden die een praktijk over willen nemen. Ook Peter Pijman, huisarts in Minnertsga, merkt dat. "Over twee jaar mag ik met pensioen. Dan wil ik van mijn praktijk af, maar het is heel moeilijk om dat hier op het platteland voor elkaar te krijgen."

Volgens Pijman willen niet veel dokters naar Fryslân toe. Ook zijn ze huiverig voor de rompslomp van een praktijk met een apotheek erbij. "Ik besteed nu zo'n 70 procent van mijn tijd aan administratieve taken, in plaats van aan zorgtaken", zegt hij. "Dat komt, omdat vanuit de overheid en de zorgverzekeraars heel veel regelgeving is waar wij aan moeten voldoen om de zorg hier te blijven houden."