Nieuwe afspraken over verdeling van water uit het IJsselmeer bij droogte

De vraag naar water is toegenomen, onder meer door de steeds droger wordende zomers. Daarom is er een nieuwe 'Regionale Verdringingsreeks' afgesproken door de 16 betrokken overheden rondom het IJsselmeer en Markermeer.

Verdelingsvolgorde

Bij de verdeling staan de veiligheid van de wegen, het beperken van natuurschade en de beschikbaarheid van drinkwater voorop. Als er water over is, gaat het naar industrie, landbouw en scheepvaart. De overheden hebben ook afspraken gemaakt over de volgorde die wordt aangehouden.

De afspraken zijn nog niet definitief, omdat de komende twee jaar nog inspraak mogelijk is op provinciaal niveau. Wel wordt er bij nieuwe periodes van droogte al vast rekening meer gehouden.