De eerste grutto's weer in Skrok bij Wommels: "Ieder jaar weer een hoogtepunt"

Kramer: "Het zijn er zo'n driehonderd, denk ik. Het mooiste is dat wij die vogels zo vroeg in het jaar zien. Het is geen record hoor, want de grutto wordt steeds vroeger in het jaar gezien." Kramer houdt even op omdat een zwerm grutto's de lucht in vliegt.

Steeds vroeger

Ieder jaar wordt er onderzoek gedaan naar de grutto, want die lijkt toch eerder te komen. Dat kan met name door het zachte winterweer. Een grutto kan geen voedsel krijgen als er ijs ligt. Dus mede door de zachte winters kunnen de grutto's beter overleven.

"Het is altijd wat een discussie hoor", zegt Kramer. "We houden dat tegenwoordig beter in de gaten dan vroeger. De vraag is dan ook: zijn wij eerder, of de vogels? Maar dat het mooi is, dat is zeker. Deze vogels zijn nog nog eens geringd. Dat is uniek, want het zijn dus onze eigen dieren. Het is ieder jaar weer een hoogtepunt."