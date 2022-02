Oud-Leeuwarder brengt interseksueel tijdschrift uit: LHBTIQ+ als kunstvorm

Al in Leeuwarden actief

Op de middelbare school in de Friese hoofdstad hield hij zich al bezig met fotografie en poëzie. Later was hij enkele jaren de vaste fotograaf voor het tijdschrift Nieuwe Revue. Ook was hij onder meer hoofdredacteur van PlayGirl en Penthouse.

Vanuit New York is hij nog correspondent geweest voor de Geïllustreerde Pers en VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeverijen).

Geld, drank en drugs - en alles weer kwijt

Van der Kamp verkeerde een poos in de hoogste kringen van de Nederlandse porno-industrie. Hij consumeerde in die tijd alle geneugten van drank en drugs. Hij voer als miljonair op zijn jacht door Fryslân en raakte later al zijn geld weer kwijt. Over zijn periode in de pornomaffia schreef hij in 1993 de roman Nette mensen in een nieuwe tijd.