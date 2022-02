Oud-Leeuwarder brengt gender-tijdschrift uit: LHBTIQ+ als kunstvorm

Van der Kamp won tijdens zijn carrière diverse prijzen. Er zijn mensen die zijn werk pornografisch noemen. "Ja, maar dat lees of hoor ik nooit in recensies van de tentoonstellingen", zegt de fotograaf zelf . "Het is wel zo dat mensen snel preutser aan het worden zijn. Dat betekent dat werk van mij dat tien jaar geleden prima kon, niet eens meer op het internet kan staan omdat het over een grens heen gaat."

Van New York tot Moskou

Het werk van de fotograaf is op veel plaatsen in de wereld tentoongesteld, met als hoogtepunten New York en Moskou. Ondanks protesten in Moskou en zelfs vernielingen door knokploegen, bleef Van der Kamp een populaire fotograaf in de Russische hoofdstad.

De expositie met portretten van transseksuelen, transgenders en travestieten, die drie maanden zou duren, heeft er uiteindelijk vijf jaar gehangen.