Witlofbedrijf Sexbierum geeft buitenlandse werknemers Nederlandse les

"Er ging wel eens wat mis qua te veel of te weinig in een kistje. We moeten vijf kilo witlof in een kistje doen. Van dat soort dingen willen we toch kijken of we dat beter kunnen krijgen."

Zekerder worden

Met de lessen krijgen ze de kans om de taal te leren en beter om te gaan met collega's, denkt Besir Zamfirov. Hij is van Bulgaarse komaf. "Ik heb nummers geleerd, dagen van de week en het ging over afspraken." Hij voelt zich beter en zekerder van zichzelf op het werk.

De lessen kunnen over praktische zaken op het werk gaan, maar ook over hoe je met iemand een gewoon praatje houdt.