Ooststellingwerf wil weg door Fochteloërveen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer

Mensen die aan de weg wonen en landbouwverkeer dat er moet zijn, krijgen een ontheffing. De weg wordt verder fysiek afgesloten met slagbomen. Door kentekenherkenning kunnen ontheffingshouders toegang krijgen tot het gebied. Fietsers kunnen langs de slagboom.

De afsluiting komt op twee plekken: bij de werkschuur van Natuurmonumenten en bij de Bonghaar. De parkeerplaatsen blijven wel bereikbaar.

De gemeente werkt al jaren met Natuurmonumenten aan de weg. Het doel is om de richting beter aan de sluiten op de Natura 2000-status van het gebied.

Bereidingen voor de natuur

Het Fochteloërveen heeft diverse bedreigingen: verdroging, hoge stikstofdepositie, klimaatverandering en verstoring. Volgens de gemeente is deze eerste stap nu veel urgenter dan eerdere momenten waarop er over de weg is gesproken.

Het college neemt over zes weken een definitief besluit. Daarna kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Als die procedure klaar is, kunnen de plannen los.