Suzanne Schulting pakt brons na titanengevecht met Choi en Fontana

Rianne de Vries werd bij haar debuut op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de halve finale. Ze kwam als vijfde over de streep in een rit die in een olympisch record werd gewonnen door topfavoriet Kimjeong Choi.

Na protest in halve finale

De Vries belandde op bijzondere wijze in de halve finale. In haar kwartfinale finishte ze als vierde en haar tijd was niet snel genoeg om door te gaan. Later kreeg ze te horen dat ze toch door ging, omdat er problemen waren met de tijdwaarneming in haar rit. Ze bleken namelijk een rondje te veel hebben gereden. Voor de uitslag is vervolgens gekeken naar de doorkomsttijd van De Vries bij het voorlaatste rondje (wat dus het laatste rondje had moeten zijn).

Die tijd was niet snel genoeg en dus was De Vries in principe uitgeschakeld. Maar als De Vries en haar collega's hadden geweten dat ze al in het laatste rondje zaten, hadden ze mogelijk sneller geschaatst. Daarom werd ze toch toegevoegd aan de halve finales.