Epemastate verkocht aan nieuwe stichting voor behoud stinzen

Van Eysinga's kinderen hebben er geen belang bij, vertelde hij. "Ik kan Epema State dus beter verkopen en er goede eigenaren voor vinden en een mooie bestemming aan geven. Cultureel erfgoed moet een stand worden gehouden."

De stichting Stinze-Stiens is in augustus 2021 opgericht. Een van de doelstellingen is om historisch belangrijke buitenplaatsen, parken en tuinen in Fryslân te behouden en te ontwikkelen.

De aankoop van Epema State past goed bij die doelstelling, zegt Willem van Riemsdijk, een van de grondleggers van de stichting. "Epema State is een van de vijf overgebleven staten rond de voormalige Middelzee met historische stinzenflora." De andere vier zijn Harsta State, Martenastate, Dekema State en het Poptaslot.