Tevreden De Vegt nog vier jaar directeur skibond: "Prestaties zijn uitstekend"

Voldoende talent dus en mogelijk komt er nog meer aan. "Vooral Melissa kan echt een voorbeeld zijn. Niet alleen voor jonge vrouwen, maar ook voor jonge mannen. Ieder jaar doen we twee keer een talentscouting. We hebben al heel wat talenten van 12, 13 jaar."

De skibond hoopt de talenten al op de basisschool op te pikken. "Dan komen ze bij ons in de leerlijn. Dat effect zie je ook bij Niek en Melissa."

Vooruit plannen

Wie weet zijn die jonge talenten er over vier jaar bij, als de Spelen gehouden worden in Milaan en Cortina d'Ampezzo (Italië). Dan is De Vegt er ook nog een keer bij. "Je moet een beetje vooruit plannen, dat is ook beter voor de bond en voor NOC*NSF. We hebben besproken dat ik nog vier jaar bij deze bond blijf."

Een medaille in Italië zou de kers op de taart zijn, maar daar durft De Vegt nog niet aan te denken. "Vaste waardes kun je nooit op rekenen in deze sporten. Kijk naar Niek van der Velden. Als hij zijn derde sprong goed had geland, was hij misschien derde geworden. Maar dat is allemaal achteraf. Dat blijft het mooie aan de sport."