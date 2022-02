Zorgcentrum in Balk zet mantelzorgers en familie in wegens ziekte onder personeel

Zorgcentrum Hof en Hiem in Balk zet mantelzorgers en familie in om de boel rond te krijgen. Het personeel kan het niet meer aan, omdat 20 tot 25 procent niet inzetbaar is vanwege ziekte. Directeur John van Arnhem ziet dat het einde van de coronacrisis is in zicht is. Het aantal besmettingen bij bewoners en cliënten is redelijk beperkt. Mensen worden nu ook minder ziek.

Toch moet het zorgcentrum een beroep doen op mantelzorgers en familieleden. Zij worden met name ingezet op taken zoals koffie en thee schenken. Kantoorpersoneel met een medische achtergrond draait voor een deel ook mee in de verzorging, als dat nodig is.